Правоохранители задержали близкого к экс-главе Удмуртии депутата гордумы Ижевска

Правоохранители задержали депутата городской думы Ижевска Захара Милостивенко. Задержание может быть связано с делом бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, арестованного по подозрению в получении взяток. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Собеседник агентства не уточнил, какая именно структура проводила задержание и в чем подозревается депутат Милостивенко.

Источник отметил, что депутат был близок семье Соловьева и ранее возглавлял одну из дорожных организаций Удмуртии - ОАО «Автодормостпроект».

Ранее 22 июня правоохранительные органы задержали и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова.

Также суд арестовал имущество семьи экс-главы Удмуртии Александра Соловьева.

Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева задержали 4 апреля в его доме в Ижевске и под конвоем доставили в Москву. Затем президент России Владимир Путин уволил его с поста в связи с утратой доверия.

Соловьеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2014 по 2016 годы чиновник получил в виде взятки более 140 млн рублей и в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

Эти деньги и долю, по данным СКР, он получил от компании, которая занималась строительством мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртии.

Андрей Дубровский