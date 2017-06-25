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Глава Роскомнадзора: до блокировки Telegram остаются считанные дни

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала «НТВ» заявил, что время до блокировки мессенджера Telegram «исчисляется днями», передает ТАСС.

«Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено —  оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова(основатель Telegram, —  ред. )», —  предупредил Жаров.

Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал основателя Telegram Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете, иначе Telegram в России будет заблокирован.

Сам Дуров, комментируя письмо главы Роскомнадзора по поводу необходимости зарегистрировать мессенджер в России, назвал угрозы блокировки Telegram «саботажем государственных интересов».

В ответ Жаров заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Дуров отверг эти обвинения.

Андрей Дубровский

Теги:
интернет, блокировка сайтов, роскомнадзор, telegram

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