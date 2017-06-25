Навальному вызывали скорую в спецприемник

Оппозиционному политику Алексею Навальному, отбывающему 25 суток административного ареста, вызывали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры. Об этом ТАСС рассказала адвокат политика Ольга Михайлова.

«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», — сообщила защитник.

О высокой температуре у Навального — 38,5 градуса — 23 июня написал в фейсбуке оппозиционер Илья Яшин, также отбывающий административный арест в одном спецприемнике с Навальным.

13 июня Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за организацию несанкционированной акции против коррупции на Тверской улице в Москве. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста с 30 до 25 суток.

Напомним, 12 июня в России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками политика. Вечером 11 июня Навальный объявил, что в Москве акция переносится с согласованного с властями проспекта Сахарова на Тверскую улицу, где должны пройти народные гуляния в честь официального праздника День России.

Андрей Дубровский