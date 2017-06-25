Директор ЦРУ обвинил Россию в многолетних попытках подорвать демократию в США

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что Россия многие годы «пытается подорвать американскую демократию». Об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

По словам директора ЦРУ, вмешательство России в выборы США — «в некотором роде это не новость». При этом на вопрос, есть ли у него доказательства российского вмешательства в выборы в США, Помпео ответил отрицательно.

В Совете Федерации России, как отмечает агентство, обвинения директора ЦРУ в адрес России назвали смешными.

«Действительно, о каких десятилетних попытках нашей страны подорвать демократию в США можно вести речь, если самой новой России не исполнилось еще и тридцати лет?! Или глава ЦРУ полагает, что работа американских советников в штабе Бориса Ельцина во время выборов российского президента в 1996 году - и есть подрыв демократии в США?» — сказал первый замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках в связи с выборами американского президента в 2016 году. В январе этого года была рассекречена часть доклада американской разведки, в котором говорилось о российской кампании по влиянию на президентские выборы в США.

Также отметим, что из-за телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку.

Андрей Дубровский