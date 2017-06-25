Российские театры проведут акцию в поддержку «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Несколько российских театральных коллективов 28 июня запланировали провести акцию в поддержку фигурантов дела о хищении бюджетных средств в театральной компании «Седьмая студия», основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена координационной группы Ассоциации театральных критиков Андрея Пронина.

Как рассказал Пронин, 28 июня со сцен нескольких театров России перед спектаклями будут произнесены слова в поддержку фигурантов дела.

«Трудно сказать, кто первый предложил эту идею, но ее поддержали очень многие, в том числе очень уважаемые театральные деятели», — рассказал Пронин.

По словам художественного руководителя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова, в акции примут шесть московских театров, четыре петербургских, один театр из Хабаровска, а также два театра из Красноярска и два из Новосибирска.

Напомним, в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств в театральной компании «Седьмая студия» был задержан бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Суд арестовал его на месяц по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (статья 159 УК РФ).

Во время заседания прокурор заявила, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не состоялся и выделенные на него деньги были похищены. Защита Малобродского в качестве доказательства обратного привела многочисленные рецензии на постановку.

Фигурантами этого дела также являются Нина Масляева и Юрий Итин.

По данным следствия, с 2011 по 2014 год АНО «Седьмая студия» получила в виде грантов от государства порядка 216 млн рублей «на поддержку развития и популяризации современного искусства», из которых более 1 млн рублей якобы были потрачены по предположительно фиктивным контрактам, а по 200 млн рублей нет обоснования трат.

Андрей Дубровский