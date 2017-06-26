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В Колумбии затонуло судно со 150 туристами

Общество

Прогулочное судно El Almirante, на борту которого находились 150 туристов, затонуло на севере Колумбии. Об этом сообщает Associated Press.

Выжившие рассказала местным СМИ, что лодка была перегружена, а на борту отсутствовали спасательные жилеты, уточняет агентство.

По данным местной полиции, в результате инцидента погибли пять человек, четверо пропали без вести, 21 человек пострадал.

В то же время колумбийское BluRadio сообщает о девяти жертвах.

Вера Юрченко

Теги:
колумбия, туристы

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