В Колумбии затонуло судно со 150 туристами
Прогулочное судно El Almirante, на борту которого находились 150 туристов, затонуло на севере Колумбии. Об этом сообщает Associated Press.
Выжившие рассказала местным СМИ, что лодка была перегружена, а на борту отсутствовали спасательные жилеты, уточняет агентство.
По данным местной полиции, в результате инцидента погибли пять человек, четверо пропали без вести, 21 человек пострадал.
Hasta el momento el reporte es de 5 personas fallecidas, 4 desaparecidos y 21 personas heridas en el naufragio del almirante en #Guatape pic.twitter.com/szp76lKRBd— Cr Wilson Pardo (@Policiantioquia) June 25, 2017
В то же время колумбийское BluRadio сообщает о девяти жертвах.
Вера Юрченко