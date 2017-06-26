Дуров обвинил Роскомнадзор в незнании принципов шифрования мессенджеров

Создатель Telegram Павел Дуров в ответ на требования Роскомнадзора предоставить ключи для дешифрации объяснил, что у владельцев мессенжеров их «нет и быть не может».

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть “ключей для дешифрации”. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger», — написал он на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Дуров отметил, что требование Роскомнадзора противоречит 23 статье Конституции России о праве на тайну переписки, а также демонстрирует незнание того, как сегодня шифруется коммуникация. Он добавил, что блокировка Telegram не поможет в борьбе с терроризмом.

«Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — пояснил создатель мессенджера.

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала «НТВ» заявил, что время до блокировки мессенджера Telegram «исчисляется днями».

Ранее в пятницу Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете.

Сам Дуров, комментируя письмо главы Роскомнадзора по поводу необходимости зарегистрировать мессенджер в России, назвал угрозы блокировки Telegram «саботажем государственных интересов».

В ответ Жаров заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Дуров отверг эти обвинения.

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Вера Юрченко