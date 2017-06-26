В МИД России назвали «фантомными болями» слова Макфола об отставке российского посла в США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление бывшего посла США Майкла Макфола о скорой отставке российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.

«Подобные заявления — фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере. Ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации», — сказала она эфире радиостанции «Говорит Москва».

Накануне бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост.

«Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Для меня было удовольствием работать с ним, когда я был на госслужбе. Хотя во многом мы не соглашались друг с другом», — написал он.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинет своего посла в США Сергея Кисляка на должность главы новой структуры ООН. Позднее стало известно, что кандидатом на должность руководителя новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом — станет российский дипломат Владимир Воронков.

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Команду Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с Сергеем Кисляком.

В частности, советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом.

Кроме того, газета Washington Post сообщала, что зять Трампа Джаред Кушнер в конце прошлого года якобы узнавал у Кисляка насчет возможности использования его защищенного канала дипломатической связи для поддержания контактов между окружением американского президента с Москвой.

Вера Юрченко