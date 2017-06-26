ФСБ заявила об использовании Telegram при подготовке теракта в Петербурге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила об террористами мессенджера Telegram для связи при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Интерфакс.

«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

В спецслужбе отметили, что членами международных террористических организаций в России «наиболее активно» используется мессенджер Telegram, «предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

Ранее создатель Telegram Павел Дуров в ответ на требования Роскомнадзора предоставить ключи для дешифрации объяснил, что у владельцев мессенжеров их «нет и быть не может».

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть “ключей для дешифрации”. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», — написал он на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Дуров также отметил, что блокировка Telegram не поможет в борьбе с терроризмом.

«Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — пояснил создатель мессенджера.

Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Он заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Дуров отверг эти обвинения.

Вера Юрченко