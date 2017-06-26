CNN ввел новые правила публикации материалов о России

CNN вводит ограничения на публикации материалов, связанных с Россией. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на отправленное сотрудникам телеканала письмо исполнительного редактора Рича Барбьери.

«Никто не дожен публиковать какие-либо материалы, связанные с Россией, до того, как он попадет ко мне и Джейсону (Джейсон Фаркас — вице-президент телеканала — ред.)», — говорится в письме.

In wake of story retraction, CNNMoney exec editor sends memo to staff mandating all "Russia-related content" must be cleared by him or VP pic.twitter.com/2Y6QMZj1h5 — Jon Passantino (@passantino) June 25, 2017

Барбьери отметил, что это касается материалов в разделах «общество», «видео», редакционной колонки и передачи MoneyStream.

«Без исключений», — уточнил он.

Ранее CNN удалил материал о связи команды президента США Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), так как он «не соответствовал редакционным стандартам телеканала.

«Ссылки на статью деактивированы. CNN приносит свои извинения господину Скарамуччи», — уточняется в сообщении.

В статье CNN рассказывалось, что комитет по разведке американского сената заинтересовался встречей экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с директором РФПИ Кириллом Дмитриевым на экономическом форуме в Давосе.

Скарамуччи тогда заявил, что санкции в отношении России «были не самой лучшей вещью». Сам Скарамуччи не отрицает, что проводил встречу с главой РФПИ, при этом отмечая, что она была очень короткой.

Вера Юрченко