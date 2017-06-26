«Левада-центр»: Сталин обошел Путина и Пушкина в рейтинге величайших людей по мнению россиян

Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории, опередив президента Владимира Путина и поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты социологического опроса «Левада-центра».

В рамках исследования социологи попросили респондентов назвать самых выдающихся людей всех времен и народов. На первое место Сталина поставили 38% россиян. Вторыми по значимости в истории стали Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34% опрошенных). На третьем месте оказался Владимир Ленин с результатом в 32% голосов.

Отмечается, что российский президент впервые попал в тройку лидеров подобных опросов.

В десятке выдающихся личностей также оказались Петр I (29%), Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II (11%) и Михаил Лермонтов (11%).

Во время аналогичного опроса в 2012 году первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но их имена располагались в другом порядке. На первом месте так же был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%).

Вера Юрченко