Уволенные сотрудники «Культуры» попросили разобраться с коррупцией на канале

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой разобраться в ситуации с увольнениями сотрудников телеканала «Культура», а также проверить финансово-хозяйственную деятельность руководителя канала Сергея Шумакова с 2009 по 2017 годы «на предмет возможной коррупционной составляющей и нарушений налогового и трудового законодательства».

Бывшие сотрудники «Культуры» отмечают, что с 2009 года «количество рабочих мест и качество продукции телеканала существенно сократилось и понизилось, а управляющий персонал его команды — напротив, увеличился».

Также в петиции говорится, что для многих увольнения стали неожиданностью, а причины сокращений не были им объяснены. При этом руководство канала заставляло сотрудников под давлением подписывать договоры об увольнении по соглашению сторон. Всего, сообщается в документе, были уволены более 300 человек.

Петиция направлена на имя президента России Владимира Путина, генпрокурора Юрия Чайки и председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

В начале июня издание Republic сообщило о массовых сокращениях. По данным издания, руководство уволило не менее 200 сотрудников.

Позже директор канала Сергей Шумаков подтвердил сокращение 114 сотрудников. По его словам, это произошло в рамках оптимизация и из-за переезда в новый офис.

Сергей Шумаков занимает пост директора телеканала «Культуры» с 2009 года. Он член Союза кинематографистов России и Совета при президенте России по культуре и искусству, лауреат премии «ТЭФИ» (2016 год). Ранее был заместителем гендиректора «ВГТРК», руководителем Службы главных продюсеров телеканала «Россия».

Юлия Репринцева