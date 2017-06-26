Трое из пяти фигурантов дела «приморских партизан» не признали вину

В ходе пересмотра дела «приморских партизан» трое из пяти его фигурантов не признали вину, сообщает РИА Новости.

Дело слушается в Приморском краевом суде. Вину не признали Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун. Еще двое, Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отказались от комментариев, сославшись на статью 51 Конституции («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Сторона защиты заявила ходатайства об исключении протоколов осмотров трупов, и о прекращении уголовного преследования Алексея Никитина. Обвинение попросило время до 3 июля для рассмотрения ходатайства о прекращении уголовного преследования Никитина.

Следующее заседание назначено на 27 июня.

Суд удовлетворил заявление о самоотводе одного запасного присяжного, которое он подал из-за того, что его машину подожгли в середине июня. При это сам присяжный не связывает инцидент с участием в процессе.

Ранее попытки формирования коллегии присяжных были неудачными: кандидаты брали отвод. Ее удалось собрать только с пятой попытки. Это произошло 20 июня.

В феврале с фигурантов дела Алексея Никитина и Вадима Ковтуна была взята подписка о невыезде.

Суд первой инстанции оправдал Вадима Ковтуна, Алексея Никитина, Александра Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова по эпизоду об убийстве четверых предполагаемых наркоторговцев. Вадима Ковтуна и Алексея Никитина освободили в зале суда.

26 декабря 2016 года Верховный суд отменил оправдательный приговор. В настоящее время дело находится на новом рассмотрении.