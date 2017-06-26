СМИ узнали о кредите зятю Трампа на 285 млн долларов за месяц до выборов

Deutsche Bank, который упоминается в связи с расследованием о вмешательстве России в американские выборы, выдал зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру кредит на 285 млн долларов за месяц до президентских выборов, сообщает The Washington Post.

По информации издания, компания Кушнера получила деньги в октябре 2016 года в «критический момент», финансовые средства ушли на операции с недвижимостью на Манхэттене.

По мнению The Washington Post, информация может пригодиться следователям, которые занимаются расследованием о «российских связях» Трампа. На момент предоставления кредита Кушнер был советником Трампа, а Deutsche Bank является одним из фигурантом дела, который ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Команду Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с послом Сергеем Кисляком.

В частности, газета Washington Post сообщала, что зять Джаред Кушнер в конце прошлого года якобы узнавал у Кисляка насчет возможности использования его защищенного канала дипломатической связи для поддержания контактов между окружением американского президента с Москвой.

Кроме того, советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом.

Напомним, Deutsche Bank — это один из основных кредиторов Дональда Трампа. В феврале банк изучил финансовые транши президента США, однако предоставить итоги проверки американским конгрессменам отказался.

Дональд Трамп отрицает информацию о «связях с Россией».

Максим Прошкин