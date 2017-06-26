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В Кремле пообещали пользоваться другим мессенджером в случае блокировки Telegram

Политика

В случае блокировки мессенджера Telegram, в Кремле перейдут на другой, заявил «Дождю» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если в итоге сервисы этого мессенджера будут недоступны, перейдем на другой. Здесь есть конкуренция», — сказал Песков. 

Пресс-служба президента России общается с журналистами кремлевского пула в том числе через Telegram, сообщает телеканал.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о том. что террористы использовали мессенджер Telegram для связи при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. 

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от создателя мессенджера Павла Дурова зарегистрировать Telegram в реестре распространителей информации. В противном случае мессенджер будет заблокирован, срок до блокировки «исчисляется днями».

Сам Дуров отверг обвинения Роскомнадзора в нейтральном отношении Telegram к терроризму.

Юлия Репринцева

Теги:
песков, кремль, роскомнадзор, telegram, фсб

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