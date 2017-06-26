«Аэрофлот» не возьмет обратно на работу уволившихся пилотов

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что не будет принимать на работу пилотов в течение трех лет, которые решили уволиться из компании, передает Интерфакс.

По словам Савельева, за «короткий» период из «Аэрофлота» ушли 20 пилотов, а из дочерней авиакомпании «Россия» — 120 специалистов, так как все «едут на работу в Азию».

«У нас есть квоты, мы их (уволившихся российских пилотов – прим.ред.) сейчас будем восполнять за счет притока иностранных пилотов», — заявил гендиректор «Аэрофлота».

Савельвев отметил, что на данный момент в компании работает 20 иностранных пилотов, «несмотря на девальвацию зарплаты, которая сейчас произошла».

В июне 2017 на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев также рассказывал о дефиците российских командиров воздушных судов и заявлял, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5–2 раза выше.

Позднее в «Аэрофлоте» объявили, что при устройстве на работу будет выплачиваться командирам воздушного судна по 650 тысяч рублей и по 350 тысяч рублей вторым пилотам.

При этом работник, получивший такую выплату, обязан отработать в компании не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить часть денежных средств.

Об оттоке российских пилотов в Азию также сообщали СМИ. По информации «Коммерсанта», за последние 2,5 года более 300 командиров воздушных судов (КВС) и командиров-инструкторов уехали на работу в Китай и Южную Корею из-за более высокой зарплаты и лучших условий работы. Еще 400 человек оформляют документы для отъезда, отмечалось в заметке.

В публикации говорилось, что зарплата пилота в КНР в среднем в четыре раза выше, чем в России, а число обязательных часов налета в месяц меньше (80 в Китае и 90 в России). Кроме того отпуск в Китае длится дольше (как минимум 96 дней в Китае и 70 в России), рассказывал источник газеты.

Максим Прошкин