В Курске суд оштрафовал экс-депутата Ольгу Ли по делу о клевете на судью

Ленинский районный суд оштрафовал бывшего депутата Курской областной думы Ольгу Ли на 90 тысяч рублей по делу о клевете на судью, рассказал адвокат Роман Лызлов.

В прениях государственный обвинитель попросил приговорить Ли к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Защита просила Ольгу Ли полностью оправдать.

В октябре Ольгу Ли обвинили в клевете (часть 1 статьи 298.1 УК России). В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Речь о «клевете» в отношении судьи Ленинского районного суда Курска Людмилы Шуровой.

Следственный комитет ранее прекратил за отсутствием состава преступления уголовное преследование Ольги Ли за «возбуждение ненависти либо вражды по признаку принадлежности к социальной группе представителей власти» (часть 1 статьи 282 УК России), однако продолжил расследование дела о клевете.

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В начале марта 2016 года Ольга Ли раскритиковала действия президента России Владимира Путина, после этого в течение нескольких дней в отношении нее возбудили несколько уголовных дел, которые были соединены в одно производство.