Главу СКР попросят изменить меру пресечения руководителям «Седьмой студии»

Художественные руководители московских театров попросят главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина изменить меру пресечения руководителям «Седьмой студии» на домашний арест. Об этом «Новой газете» сообщил худрук «Геликонской оперы», председатель Совета худруков столичных театров и концертных организации Дмитрий Бертман.

Речь идет о фигурантах уголовного дела о хищении бюджетных средств в театральной компании «Седьмая студия», основанной режиссером Кириллом Серебренниковым, а именно о бывшем генпродюсере «Седьмой студии» Алексее Малобродском и экс-главбухе Нине Масляевой. Письмо планируется передать сегодня в течение дня, сейчас под ним собирают подписи.

Ранее Интерфакс сообщил, что данное письмо подписал худрук театра «Ленком» Марк Захаров. Однако завлит театра Юлия Косарева в беседе с «Новой» опровергла эту информацию. Она сообщила, что Захаров еще не получал письма, но готов его подписать.

Кроме этого, правление Гильдии театральных менеджеров также просит Мосгорсуд отменить решение об аресте Алексея Малобродского. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее стало известно, что 28 июня несколько российских театральных коллективов проведут акцию в поддержку фигурантов этого дела: перед спектаклями будут произнесены слова в поддержку арестованных.

Алексея Малобродского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (статья 159 УК РФ). Он арестован до 19 июля. Защита обжаловала его арест.

Также до 19 июля арестована Нина Масляева. Мосгорсуд признал законным ее арест и не стал отменять решение Пресненского суда Москвы. Юрий Итин тем же судом отправлен под домашний арест. Серебренников проходит по делу как свидетель.