Новым председателем Киносоюза избран режиссер Алексей Попогребский

24 июня в Москве прошел очередной съезд Киносоюза. По итогам открытого голосования председателем стал режиссер Алексей Попогребский. За него проголосовало больше всего кинематографистов.

Его заместителями избраны кинорежиссеры Андрей Прошкин и Виталий Манский.

В отличие от большого «Союза кинематографистов» под управлением Никиты Михалкова, Киносоюз действительно, насколько мог, на протяжении последних лет пытался защищать культурное пространство, которое силами чиновников и депутатов сжимается до критических размеров.

Киносоюз выступал за сохранение дружественных связей с Украиной, за прозрачность работы российского Оскаровского комитета, в защиту Музея кино, Кирилла Серебренникова, Олега Сенцова, против цензуры – в частности, нападок на «невиданную» никем «Матильду» и прочих некомпетентных решений и кампаний сверху и «снизу». В нынешней ситуации, эти выступления могут показаться наивными, донкихотовскими.

Но сегодня чиновники практически полностью монополизировали право на решения в сфере культуры и в частности в кинематографе. На программирование всего кинопроцесса и киноиндустрии. На допуск к финансированию и к экрану. На воспитание зрителя, которое больше похоже на отлучение от национального кинематографа. Чиновничий произвол будет нарастать при инертности и попустительстве самих кинематографистов. О разнообразных формах цензуры, расцветшей всеми цветами радуги в своем обзоре современной ситуации в российском кино рассказал Андрей Плахов.

Киносоюз упрекают в недостаточности действия, малой активности. Впрочем, больше всего иронизируют именно те, кто сами предпочитают тихо сидеть на государственной игле и не выступать. Среди членов нового Правления: Андрей Смирнов, Борис Хлебников, Андрей Плахов, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Марина Разбежкина, Владимир Котт и другие. Они точно не похожи на диссидентов или революционеров. И председателем – зная отношение Минкульта к Киносоюзу — сказать по правде, никто не жаждал оказаться. Но похоже, что консолидация разумных, не циничных авторов, продюсеров – уже, не только необходимость, но и средство спасения.