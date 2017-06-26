Дуров ответил на заявление ФСБ о подготовке теракта с помощью Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что появление информации о том, что террористы в Петербурге использовали мессенджер для совершения теракта, спустя три месяца после теракта «вызывает вопросы». Об этом бизнесмен написал «Вконтакте».

«Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — отреагировал Дуров.

По его мысли, Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов, так как шифрование сервисов одинаково защищает всех пользователей.

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«Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников», — поясняет бизнесмен.

Он считает, что ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны, так как иностранные спецслужбы «неизбежно тоже получат доступ» ко всей переписке граждан России.

«При этом риск терактов не исчезнет – как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования», — заключил Дуров.

Ранее в ФСБ России заявили об использовании террористами мессенджера Telegram для связи при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга.

В спецслужбе отметили, что членами международных террористических организаций в России «наиболее активно» используется мессенджер Telegram, «предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

Ранее создатель Telegram в ответ на требования уже Роскомнадзора предоставить ключи для дешифрации объяснил, что у владельцев мессенжеров их «нет и быть не может».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрации мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Он отметил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Дуров отверг эти обвинения.

Максим Прошкин