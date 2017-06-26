Владимира Этуша госпитализировали накануне спектакля в честь его 95-летия

95-летнего актера театра имени Евгения Вахтангова Владимира Этуша госпитализировали, он получил травму. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь театра Елена Кузьмина.

Она добавила, что запланированный на 27 июня «Бенефис» в честь 95-летия актера отменен.

Актер госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, уточняет РИА Новости со ссылкой на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

Директор театра Кирилл Крок рассказал ТАСС, что Этуша госпитализировали после падения на лестнице. «Этуш пошел в поликлинику, поднимаясь по лестнице, упал, к сожалению, супруга не смогла его удержать», — сказал он.

Владимир Этуш — советский и российский актер театра и кино. Он известен по таким фильмам как «12 стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Три мушкетера» и др.