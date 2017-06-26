В Петербурге заключенного судят за возбуждение ненависти к представителям власти

Красногвардейский районный суд Петербурга начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении 44-летнего уроженца Кисловодска, которого заподозрили в возбуждении ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов государственной власти» (часть 1 статья 282 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов.

По версии следствия, Владимир Тимошенко в январе 2015 года, отбывая наказание в колонии Новгородской области, надиктовал своей невесте по телефону и попросил опубликовать с его страницы «ВКонтакте» текст о «ситуации на Украине», «силовом репрессивно-карательном аппарате» России и ее президенте.

Сам мужчина не признает свою вину.

«Основываясь на позиции уважаемых специалистов в области социологии и политологии и сложившуюся ранее правоприменительную и судебную практику, мы уверены, что чиновники не образуют социальную группу. Следовательно, нет квалифицирующего признака - возбуждение ненависти и вражды к социальной группе. Представители власти не являются социальной группой в контексте статей 280 и 282 Уголовного кодекса РФ, а Владимир Тимошенко не должен быть наказан в уголовном порядке за выражение мнения в интернете, как бы его позиция кому бы то ни было не нравилась», — рассказал адвокат.

В прошлом году правоохранительные органы возбудили дело против ульяновского активиста Данилы Алферьева по аналогичным статьям. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды в адрес «представителей власти, которые в настоящее время руководят Россией» после того, как он на митинге сделал пародию на речь представителя провластного «Евразийского союза молодежи» Андрея Коваленко. Тогда активист почти дословно повторил речь Коваленко, заменив только упоминание президента Владимира Путина на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, и предложив изгонять «пятую колонну» не из «Эха Москвы», как было в оригинале, а из Госдумы.

Спустя год, в начале июня этого года с Алферьева сняли обвинения и прекратили дело по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК РФ) и призывам к экстремизму (280 УК РФ).