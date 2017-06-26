Глава Минфина рассказал об «обоюдно приемлемом» финансировании Чечни

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС рассказал об «обоюдно приемлемом» финансировании Чечни. По его словам, ведомство рассчитывает финансовую помощь Чечне по расходам региона.

«Мы смотрим, насколько объективны и достоверны эти цифры (расходы — ред.), потом проверяем доходную базу бюджета региона и на ту разницу, которая остается, выделяем дополнительные финансы. Мы договорились, что будем ежегодно сокращать эту часть помощи. На 2017-й в рамках работы по оптимизации расходов сумму для Чечни дополнительно срезали на тот же процент, что и остальным субъектам Российской Федерации. Это послужило основанием для критики со стороны главы Чечни, он увидел несправедливость по отношению к республике», — сказал Силуанов.

После этого, продолжил министр, он встретился с Рамзаном Кадыровым и договорился об «обоюдно приемлемом решении».

В декабре прошлого года директор департамента отраслевого финансирования Минфина Чечни Заур Дукаев заявил, что в республике остались недовольны дотациями на 2017 год. Их объем должен составить более 52 млрд рублей.

Позднее Минфин Чечни назвал его слова неверными. Сам Дукаев объяснил, что размер дотаций Чечне пока не определен, потому что Госдума не одобрила во втором чтении закон о федеральном бюджете на 2017 год и период 2018–2019 годов.

«Такого я говорить не мог и министерство финансов Чеченской республики, как орган исполнительной власти Чеченской республики, отказывается от данных комментариев и считает их неверными», — сказал он.