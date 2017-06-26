СК завершил расследование дела участника столичной акции 26 марта Крепкина

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении участника несогласованной акции 26 марта в Москве Дмитрия Крепкина, обвиняемого в применении насилия к представителю власти. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Ильнур Шарапов.

«Следствие завершилось, мы изучаем материалы дела», — сказал он.

Защитник добавил, что в материалах дела есть видео и показания двух полицейских, один из них проходит по делу потерпевшим, второй — свидетелем.

«[Потерпевший] самого удара не видел. Говорит, что его ударили по ноге, он почувствовал сильную боль, но кто конкретно его ударил, сказать не может. После того, как его ударили, он обернулся и увидел Дмитрия [Крепкина]. Предполагает, что именно он и ударил», — рассказал Шарапов.

Свидетель-полицейский, который производил видеосъемку (есть в материалах дела), также утверждает, что удар нанес именно Дмитрий Крепкин. Адвокат отмечает, что полицейский снимал со спины Крепкина, поэтому не мог видеть, кто наносил удар.

«Это видео, на котором ничего не видно», — добавил защитник.

Дмитрия Крепкина, пятого фигуранта дела «26 марта», обвиняют по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, он ударил полицейского по ноге. Сам Крепкин утверждает, что наносил удар по резиновой дубинке. Он находится под арестом.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Крепкина политзаключенным.