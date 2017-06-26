Пассажиры смогут пройти тест на ВИЧ в поезде

К поездам, следующим через районы с высоким уровнем ВИЧ-инфенкции, прицепят специальные вагоны, в которых пассажиры смогут анонимно сдать бесплатный тест на наличие инфекции, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Акция продлится с 8 июля по 20 октября 2017 года. Поезда будут останавливаться на вокзалах 24 городов России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поезд проедет через Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Самарскую, Свердловскую, Ульяновскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В июне СМИ сообщали, что правительство России выделило из резервного фонда Минздраву 62,8 млн рублей на закупку антивирусных лекарств для больных ВИЧ и гепатитом В и С в восьми субъектах России.

По информации газеты, Москва получит 39,9 млн рублей, Тверь — 9,1 млн рублей, а Башкортостан 3,5 млн рублей.

Остальные деньги распределятся между республикой Хакасия, Нижегородской, Свердловской и Челябинскими областями, а также Севастополем.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровской заявил, что количество ВИЧ-инфицированных в России в 2016 году увеличилось на 5,3% по сравнению с 2015 годом.

В октябре 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Кроме того, в 2016 году в России сразу восемь некоммерческих организаций, занимающихся борьбой с ВИЧ, были внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов».

Максим Прошкин