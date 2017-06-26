Конгресс интеллигенции выпустил заявление в защиту Малобродского и «Гоголь-центра»

Конгресс интеллигенции выпустил заявление по поводу ареста бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Документ опубликован на сайте Конгресса.

Заявление подписали 17 человек, в том числе председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, исполнительный директор ООД «За права человека» Лев Пономарев, народная артистка России Лия Ахеджакова, народная артистка СССР Инна Чурикова, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, кинокритик Юрий Богомолов.

Подписи также поставили писатель Денис Драгунский, режиссер Марина Ишимбаева, музыкант Андрей Макаревич, режиссер Владимир Мирзоев, режиссер и актер Андрей Смирнов, писатель Людмила Улицкая, народный артист России Александр Филиппенко, член Европейской академии, профессор Литературного института Мариэтта Чудакова, писатель, драматург Виктор Шендерович и др.

В документе отмечается, что Малобродский известен как человек с незапятнанной репутацией, чей профессионализм хорошо известен в творческой среде. Его арест — это очередная попытка унизить и приручить деятелей культуры, отмечается в заявлении Конгресса.

«В российской современной действительности арест стал обыденным делом, но порой эта обыденность переходит все границы и просто не имеет никакого здравого смысла», — говорится в документе.

Авторы отмечают, что обвинение «строится на отрицании очевидных для всех фактов». «К сожалению, это не сон в летнюю ночь. Это действительность, которая лишила человека свободы», — констатируют деятели искусства и культуры.

«Мы требуем немедленного освобождения Алексея Малобродского и его коллег из-под стражи. Мы также требуем прекращения демонстративного силового давления на театральных деятелей, творчество которых не вписывается в так называемый государственный тренд», — заявляют члены Конгресса интеллигенции.

Ранее стало известно, что художественные руководители московских театров готовят письмо на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Они попросят его изменить меру пресечения руководителям «Седьмой студии» на домашний арест.

Также Гильдия театральных менеджеров попросила Мосгорсуд отменить решение об аресте Алексея Малобродского.

Кроме этого, 28 июня несколько российских театральных коллективов проведут акцию в поддержку фигурантов этого дела: перед спектаклями будут произнесены слова в поддержку арестованных.

Алексей Малобродский, а также бывший главбух и бывший директор театральной компании «Седьмой студии», Нина Масляева и Юрий Итин, являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств в этой компании. Студия основана режиссером Кириллом Серебренниковым, нынешним худруком «Гоголь-центра». Он проходит по делу свидетелем.