«Роснефть» и РБК заключили мировое соглашение

Нефтяная компания «Роснефть» и журналисты РБК в Арбитражном суде Москвы заключили мировое соглашение по иску о защите чести и деловой репутации, передает ТАСС.

Суд рассматривал кассационную жалобы «Роснефти» на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые частично удовлетворили ее иск к медиахолдингу РБК о защите деловой репутации, отклонив при этом требование о взыскании компенсации в размере около 3,2 миллиарда рублей.

«Все журналисты, вовлечённые в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в упомянутой выше статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ПАО «НК «Роснефть», приносят свои извинения компании «Роснефть» и главному исполнительному директору компании Игорю Сечину», — говорится в официальном заявлении, опубликованом на сайте нефтяной компании.

Как утверждают источники издания Republic, о мировом соглашении с «Роснефтью» договаривался новый владелец РБК Григорий Березкин.

Читайте также Разворот за двойной сплошной. РБК может получить нового владельца и радикально изменить редакционную политику

Речь идет об иске, который «Роснефть» подала к РБК в 2016 году из-за статьи издания, где говорилось, что президент компании Игорь Сечин якобы обратился к правительству с просьбой ограничить права британской нефтяной компании BP в грядущей приватизации «Роснефти».

«Роснефть» тогда заявила, что информация не соответствует действительности и порочит репутацию компании, и требовала взыскать с ответчика компенсацию причиненного вреда репутации в размере 3,179 млрд рублей.

12 декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснефти», обязав РБК и журналистов Тимофея Дзядко, Максима Товкайло и Людмилу Подобедову выплатить в пользу компании 390 тысяч рублей. Суд также постановил удалить статью, ставшую поводом для разбирательства, и дать опровержение.

Позднее в марте Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы постановил отменить решение первой инстанции о выплате компенсации в 390 тысяч рублей.