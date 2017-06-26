Ростелеком отверг сообщение об отказе компании от безлимитного интернета

Ростелеком не отказывался от тарифов с безлимитным интернетом, заявил «Новой газете» пресс-секретарь компании Андрей Поляков.

«Как был для наших клиентов безлимитный интернет, так и есть. Сообщение [об отказе от безлимита] появилось из-за некоего недопонимания и неточности», — сообщил он.

Поляков пояснил, что компания обнаружила «недобросовестных абонентов, которые, получая безлимитный интернет, умудрялись передавать его третьим лицам».

«Мы это пытались ограничить, а вовсе не ограничить безлимитный интернет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также отверг информацию о том, что это как-то связано с «пакетом Яровой».

Ранее портал Roem.ru сообщил, что центральные отделения Ростелекома фактически отказываются от безлимитного интернета на своих тарифах. Издание предположило, что это связано с принятием «пакета Яровой».

Портал сослался на объявление об изменении скорости передачи данных интернет доступа. Они были размещены на региональных сайтах компании (кроме Москвы и области).

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила сотовых операторов в согласованном отказе от безлимитных тарифов.

В пресс-службах МТС, Теле2 и «Билайна» «Новой газете» сообщили, что не комментируют ситуацию.

В Теле2 уточнили, что не комментируют «действия и заявления ФАС по этому вопросу». При этом там подтвердили отказ от безлимитного тарифа.

В компании пояснили, что этим тарифом пользовалась малая часть абонентов, однако половина из них создавала «непропорционально большую нагрузку на сеть».