Макрон отметил роль княжны Анны Ярославны во французско-украинских отношениях

Княжна Анна Ярославна занимает важное место в истории отношений Киева и Парижа, считает президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает телеканал «112».

«Вы показали, насколько важна эта история XI века, очень древняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения», — сказал Макрон в ходе брифинга с украинским лидером Петром Порошенко.

Французский лидер также отметил стремление Порошенко «отдать должное Анне Киевской».

Ранее Порошенко по случаю ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом заявил, что президент России Владимир Путин «пытался на глазах всей Европы выкрасть для российской истории» княжну.

Добавив, что Украина всегда была частью «европейской семьи», начиная с времен князя Ярослава Мудрого и его «дочери-киевлянки Анны Ярославны».

Так лидер Украины отреагировал на слова Путина об истории российско-французских отношений, сказанных на встрече с Макроном во время открытия выставки, посвященной поездке Петра I во Францию.

«Но не с поездки царя Петра во Францию началась история российско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции», — заявил Путин.

Анна Ярославна — младшая из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого. В начале 11 века она стала супругой французского короля Генриха I и была коронована как королева Франции.

Максим Прошкин