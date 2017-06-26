После угроз о блокировке Telegram количество скачиваний мессенджера увеличилось

Количество скачиваний Telegram увеличилось после того, как Роскомнадзор пригрозил заблокировать мессенджер.

Издание vc.ru обратило внимание, что в категории бесплатных приложений для iPhone в России Telegram поднялся на седьмое место (в самом начале скандала он занимал 15 место). В Google Play мессенджер к 25 июня находился на 20 месте (ранее Telegram был на 31 строчке).

Ранее в понедельник ФСБ заявила, что террористы, устроившие теракт в петербургском метро, пользовались мессенджером Telegram для связи при подготовке взрыва. По мнению спецслужбы, Telegram позволяет «террористам создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

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Создатель приложения Павел Дуров сказал, что появление этой информации спустя три месяца после теракта «вызывает вопросы». «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — отреагировал Дуров.

В пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Он заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Дуров отверг эти обвинения.

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», — написал он