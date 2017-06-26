«Правом сатаны» назвали в РПЦ анонимность в интернете

Анонимность в интернете это «право сатаны», заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» православный публицист и интернет-проповедник иеромонах Макарий.

По его мнению, благодаря анонимности в интернете «происходят дьявольские диверсии, которым можно противостоять, выработав иммунитет к вредоносным мнениям, которые распространяются в глобальной сети».

В пресс-службе РПЦ не стали комментировать слова иеромонаха, назвав их «частным мнением».

«В РПЦ нет практики комментирования различных заявлений частных мнений по любым вопросам», — заявил «Новой газете» глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

Ранее советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал анархичной позицию создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в споре с Роскомнадзором.

«Террористы могут пользоваться чем угодно — и WhatsApp, и Viber [другие популярные мессенджеры]. Но проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведем диалог... А позиция Дурова совершенно анархичная — “я не буду”, и все», — цитировал его ТАСС.

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Напомним, глава Роскомнадзора потребовал от Дурова зарегистрировать Telegram в реестре распространителей информации. В противном случае мессенджер будет заблокирован, срок до блокировки «исчисляется днями».

23 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете в России сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете — анонимайзеров и других.