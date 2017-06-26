Путин внес в Госдуму Конвенцию СЕ о конфискации доходов от преступной деятельности

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в нижнюю палату паралмента Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, следует из думской электронной базы данных.

«Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов», — говорится в сообщении.

Документ был подписан Россией 26 января 2009 года в Страсбурге.

В октябре 2015 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала на regulation.gov.ru проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы.

В случае ратификации Конвенции, в Кодекс об административных правонарушениях будут внесены изменения и введены штрафы для юридических лиц за легализацию средств, полученных преступным путем.

В настоящий момент для юрлиц предусмотрены штрафы лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и иных преступлений. Размер штрафов — от 10 млн до 60 млн рублей.

Максим Прошкин