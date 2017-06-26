В «Мегафоне» не исключили рост тарифов после исполнения «закона Яровой»

Оператор сотовой связи «Мегафон» поднимет тарифы для абонентов, если расходы на исполнение «закона Яровой» превысят 1% от выручки, заявил Интерфаксу финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

«В контексте исполнения требований закона мы готовы тратить на безопасность, например, 1% выручки. Если исполнение закона потребует более значительные суммы, то тогда нужно регламентировать размер увеличения тарифов для абонентов»,— пояснил Вермишян.

По его словам, реализация закона «однозначно повлияет» на тарифы, однако в тексте документа не прописана стоимость технических решений для реализации «пакета Яровой».

Ранее министр России по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов рассказал, что затраты операторов на реализацию антитеррористического «пакета Яровой» составят не более 120-130 млрд рублей.

По словам Абызова, такую сумму озвучило министерство связи и массовых коммуникаций России.

«Это уже в целом выглядит не столь экономически масштабно и ущербно как для сотовых операторов, так и для потребителей. Тем более если эти затраты будут распределены по времени», — считает министр.

Напомним, что в апреле 2017 года ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на «пакет Яровой» в 4,5 трлн руб.

Поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля.

Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

Максим Прошкин