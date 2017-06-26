ФАС завела дело на «Бургер Кинг» и «Шоколадницу» из-за высоких цен в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Бургер Кинга», сети кофеен «Шоколадница» и «Му-Му» из-за высоких цен на продукты питания в московских аэропортах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждены дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в злоупотреблении хозяйствующими субъектами доминирующим положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию на территории аэропортов, путем установления и поддержания монопольно высоких цен на продукты питания», — говорится в сообщении.

Нарушения были обнаружены в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». По данным ФАС, указанные сети питания установили в аэропортах значительное превышение к ценам на аналогичные услуги в точках питания, расположенных на территории Москвы и Московской области.

Поводом к возбуждению дел послужили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов питания в аэропортах.

Вера Юрченко