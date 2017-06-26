В Telegram добавили настройку для обхода блокировок

Администрация Telegram добавила необходимую для обхода блокировки настройку. Об этом сообщается на неофициальной платформе мессенджера.

«В планах Роскомнадзора (и не только) устроить армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение и включила в функционал поддержку соединения с прокси серверами на основе протокола SOCKS5», — говорится в сообщении.

Опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac. Отмечается, что мобильные клиенты получат её в ближайшем обновлении.

Создатели мессенджера советуют включить в настройках опцию автоматического обновления и активировать SOCKS5 до начала блокировки.

В тексте сообщения приводится инструкция по настройке SOCKS5.

Ранее в понедельник ФСБ заявила, что террористы, устроившие теракт в петербургском метро, пользовались мессенджером Telegram для связи при подготовке взрыва. По мнению спецслужбы, Telegram позволяет «террористам создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

Создатель приложения Павел Дуров сказал, что появление этой информации спустя три месяца после теракта «вызывает вопросы». «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — отреагировал Дуров.

Напомним, в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Он заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Дуров отверг эти обвинения.

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», — написал он.

Вера Юрченко