«Система» объявила об аресте своих активов по иску «Роснефти»

АФК «Система» сообщила об аресте ряда активов в рамках разбирательства по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 млрд рублей, в том числе крупного пакета акций МТС. Об этом сообщает Интерфакс.

«В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО "Система-Инвест" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС", 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций в уставном капитале АО "БЭСК"», — говорится в заявлении «Системы».

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска «Роснефти», «Башнефть» и Республики Башкортостан в мае 2017 года.

«Приставы также ограничили право «Системы» на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Корпорация не согласна с иском и намерена его обжаловать.

«Мы и ранее говорили, что претензии истца безосновательны, тем не менее, у компании достаточно возможностей, чтобы исполнить даже самое неблагоприятное решение суда, поэтому мы воспринимаем принятые меры обеспечения исключительно как ещё одно проявление абсурдности происходящего», — заявил официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

В МТС уже заявили, что происходящее не повлияет на операционную деятельность компании.

Ранее «Роснефть» и «Башнефть» подали иски на 170 млрд рублей к «Системе» в московский и башкирский арбитражный суд.

Позднее представители компании «Роснефть» обратились в правоохранительные органы после того, как в суд поступила информация о якобы «отказе» от иска к АФК «Система».

Напомним, в 2014 «Башнефть», которой владела «Система», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» настаивает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании. По подсчетам руководства «Роснефти», ее «дочка» «Башнефть» потеряла порядка 170 миллиардов.

Вера Юрченко