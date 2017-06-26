РБК: в Совфеде поддержат закон о создании реестра коррупционеров

Сенаторы в среду одобрят закон о создании реестра чиновников, уличенных в коррупции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в Совете Федерации.

«Законопроект не будет отклонен, потому что все настроены на конкретный результат. Это имиджевый момент: показать Госдуме и правительству, что в Совфеде есть своя инициатива, но не накладывать грубое вето на их работу», — заявил член профильного комитета по конституционному законодательству Совфеда Александр Башкин.

Ранее глава комитета Андрей Клишас предложил отложить голосование по документу до следующего заседания, приняв его в работу. Он подчеркнул, что документ нужно «серьезно перерабатывать». Его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

7 июня Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о создании реестра чиновников, уволенных за нарушение антикоррупционного законодательства. В реестр, по замыслу депутатов, будут включать уволенных за коррупцию высших государственных чиновников, работников правоохранительных органов, госкорпораций, муниципальных служащих и других.

Вера Юрченко