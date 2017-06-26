Троих членов ЛДПР решили исключить из партии из-за присоединения к «Открытой России»

Липецкое отделение партии ЛДПР намерено исключить из партии члена областного совета депутатов Олега Хомутинникова и партийцев — Тимофея Башлыкова и Алексея Дубинина, присоединившихся к общественному движению «Открытая Россия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александра Шерина.

«Они будут исключены на ближайшем заседании координационного совета. Процесс уже запущен. Хотя на их месте я бы сам уже давно подал заявление о выходе из состава партии», — сказал Шерин.

Сам Хомутинников заявил изданию, что не понимает, какие ценности ЛДПР предал.

«Если Жириновский выступает против либерализма и демократии, то пусть сменит название партии», — заявил он.

В последний раз членства ЛДПР лишались депутаты Дмитрий Носов, Роман Худяков и Ирина Чиркова.

Вера Юрченко