Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование кризиса в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили наращивание борьбы против террористических группировок и пресечение попыток применения химических отравляющих веществ.

В МИД отметили, что Лавров и Тиллерсон условились продолжать контакты.

В середине июня Рекс Тиллерсон заявил в Сенате, что отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за все время и их необходимо стабилизировать. По его словам, отношения продолжаются ухудшаться, а что касается санкций, то «не хотел бы предпринимать шаги, которые закрыли бы каналы общения с Москвой».

Вера Юрченко