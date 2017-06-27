Три журналиста ушли из CNN после статьи о связях команды Трампа с российским фондом

Трое журналистов CNN подали в отставку из-за материала о связях экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом говорится в заявлении телеканала.

С канала ушли автор материала Томас Фрэнк, редактор, ответственный за подразделения журналистских расследований, Эрик Лихтбау и глава CNN Money Лекс Харрис.

В заявлении телеканала говорится, что «после удаления материала, опубликованного на CNN.com, CNN принял отставку сотрудников, связанных с публикацией статьи».

Поясняется, что при подготовке материала, журналисты не следовали «некоторым стандартным редакционным процедурам»: он был написан на основе слов всего лишь одного анонимного источника.

При этом на встрече с журналистами было отмечено: решение снять статью с публикации связано с тем, что приведенных данных недостаточно для публикации «в таком виде», однако это не означает, что те факты, что уже содержит материал, неверны.

Накануне BuzzFeed сообщил, что CNN вводит ограничения на публикации материалов, связанных с Россией. По данным издания, об этом говорилось в письме, отправленное сотрудникам телеканала исполнительным редактором Ричардом Барбьери.

24 июня CNN удалил материал о связи команды президента США Дональда Трампа с РФПИ. Телеканал объяснил удаление материала тем, что он «не соответствует редакционным стандартам CNN».

В статье рассказывалось, что комитет по разведке американского сената заинтересовался встречей Скарамуччи с Дмитриевым на экономическом форуме в Давосе. Анонимный источник утверждал, что речь в ходе этой беседы могла идти о снятии антироссийских санкций. Сам Скарамуччи в комментарии телеканалу заявил, что случайно встретился с Дмитриевым в ресторане во время форума в Давосе в январе и лишь поздоровался с ним. После удаления материала, CNN принес «свои извинения господину Скарамуччи».