Правительство потребовало от «Роснефтегаза» «достоверную» информацию о счетах и акциях

«Роснефтегаз» должен «систематически» предоставить правительству данные об остатках средств на счетах, об акциях, которыми владеет, и инвестпрограмме. Об этом говорится в письме директора департамента экономики и финансов правительства Владимира Сидоренко, сообщает газета «Ведомости».

Подлинность письма газете подтвердили два федеральных чиновника и представитель Минэнерго.

Собеседник из Минэнерго заявил, что поручение будет исполнено, однако не уточнил, каким образом. Другой чиновник сообщил, что поручение передано в Росимущество, которое в ближайшее время напишет письмо «Роснефтегазу».

В Минэкономразвития и Росимуществе отказались от комментариев. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова не ответила на запрос.

«Роснефтегаз» – компания, через которую правительство владеет контрольным пакетом акций «Роснефти», а также ценными бумагами «Газпрома» и «Интер РАО». Председатель совета директоров холдинга является глава «Роснефти» Игорь Сечин, а собственником — Росимущество.

Ранее «Роснефтегаз» был открытым акционерным общество и ежегодно публиковал свои показатели, но позже компания стала акционерным обществом. С 2015 года правительство разрешило ему не составлять и не публиковать отчетность, что не позволяет оценить объем дивидендов «Роснефтегаза» , которые нужно направить в бюджет.

В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста «Ведомостей» о том, почему налоги «Газпрома» и «Роснефти» хранятся у «Роснефтегаза», а не поступают сразу в бюджет. Он пояснил, что «Роснефтегаз» — это «резерв», из которого финансируются некоторые проекты, когда «правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание».

Ранее «Ведомости» сообщали, что холдинг направляет отчеты непосредственно Путину. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подобные отчеты невозможны.