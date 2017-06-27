США заявили о подготовке правительством Сирии новой химической атаки

В администрации президента США заявили, что правительство президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку в Сирии.

«США узнали о возможной подготовке режимом Асада еще одной атаки с использованием химического оружия, которая может привести к массовой гибели гражданских лиц, включая невинных детей. Эти действия похожи на действия режима по подготовке к атаке 4 апреля», — говорится в заявлении Белого дома, которое публикует ABC News.

Власти США подчеркнули, что «если господин Асад снова устроит массовое убийство с использованием химического оружия, он и его армия заплатят высокую цену».

4 апреля произошла химическая атака на город Хан-Шейхун. В результате погибли десятки человек.

США обвинили в произошедшем сирийские власти. 7 апреля американские вооруженные силы нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат.

Позже в интервью РИА Новости Башар Асад заявил, что химической атаки в сирийской провинции Идлиб не было, это провокация.