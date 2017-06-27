Врачи рассказали о состоянии Владимира Этуша 

Актер кино и театра Владимир Этуш находится в нейрохирургической реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его состояние остается тяжелым.

«Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов», — рассказали в больнице.

26 июня директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что артиста госпитализировали после травмы, которую он получил, упав на лестнице. Пресс-секретарь театра Елена Кузьмина сообщила, что спектакль «Бенефис», который должен был состояться на следующий день в честь 95-летия артиста, отменен.

Владимир Этуш в мае отметил 95-летний юбилей. Он дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».