Time включил Навального и Трампа в список самых влиятельных людей в интернете

Журнал Time опубликовал список 25 самых влиятельных людей в интернете. В него попали основатель Фонда борьбы с коррупций (ФБК) Алексей Навальный и президент США Дональд Трамп.

Решение включить Навального в список самых влиятельных людей в интернете Time объяснил тем, что «его канал на YouTube с одним миллионом подписчиков прорвал информационную блокаду Кремля», а также «вдохновил массовые антикоррупционные протесты».

«В стране, где большинство СМИ контролируется государством, российский оппозиционный активист использует Youtube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля», — отмечает издание.

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Трампа Time сравнил с писателем О. Генри из-за его иронических высказываний в твиттере. Журнал отмечает, что едкие сообщения, которые привели Трампа в Белый дом, теперь вредят ему как президенту, но тем не менее он остается самым читаемым мировым лидером в социальных сетях.

Также в топ-25 попали певицы Рианна и Кэти Перри, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и автор лягушонка Пепе Мэтт Фьюри, музыкальная группа Bangtan Boys и др. На первом же месте оказалась американская модель и телеведущая Крисси Тейген с 20 млн подписчиков в твиттере и Instagram.