Сотрудники СИЗО в Новосибирской области дважды сбили квадрокоптеры с телефонами для заключенных

Сотрудники СИЗО-1 в Новосибирской области сбили два беспилотника–квадрокоптера, с помощью которых неизвестные пытались передать подследственным мобильные телефоны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники оперативного отдела заметили первый летательный аппарат с привязанным к нему предметом и сбили его», — говорится в сообщении.

Неизвестный человек управлял квадрокоптером «на значительном расстоянии» от СИЗО, «заметив приближение сотрудников учреждения, он скрылся на автомобиле», рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ФСИН по Новосибирской области

При осмотре территории сотрудники СИЗО обнаружили сбитый квадрокоптер, «который должен был доставить на режимный объект четыре сотовых телефона».

«Спустя несколько дней история повторилась. На этот раз сотрудники СИЗО сбили дрон, предотвратив тем самым попытку доставки еще трех сотовых телефонов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ФСИН по Новосибирской области

Как именно сотрудники новосибирского СИЗО сбили квадрокоптеры, в пресс-службе не уточнили.

В настоящее время выясняется, кто управлял дронами и кому собирались передать телефоны.

За передачу и попытку передачи заключенным запрещенных предметов, к которым в СИЗО относятся в том числе мобильные телефоны, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф на сумму от трех до пяти тысяч рублей.