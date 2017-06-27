В Мосгордуме выступили против референдума о реновации

Комиссия Мосгордумы по госуправлению выступила против проведения городского референдума о реновации, сообщила газете «Ведомости» глава комиссии Татьяна Портнова.

Она пояснила, что вопросы либо противоречат федеральному закону, либо некорректные.

Так, «Альянс зеленых» предложил вопрос: «Вы за проведение реновации жилищного фонда в городе Москве в соответствии с законом города Москвы о дополнительных гарантиях <…>?».

По словам Портновой, из вопроса непонятно, должны ли москвичи голосовать за или против самой реновации или вынести решение по поводу городского закона о гарантиях.

Неккоректным в Мосгордуме сочли вопрос о недопустимости голосования по сносу домов в системе «Активный гражданин», поскольку это голосование уже состоялось.

Кроме этого, ответ на вопрос об обращении к президенту с просьбой взять под контроль программу реновации грозит нарушить принцип разделения властей, так как Мосгордума в рамках своих полномочий действует самостоятельно.

Портнова заметила, что повторно предложить вопросы для городского референдума вряд ли получится: Мосгордума уходит на каникулы, а после принятия федерального закона плебисцит будет уже невозможен.

Совет Федерации рассмотрит федеральный закон 28 июня. Напомним, согласно программе реновации, в Москве подлежит сносу около четырех тысяч пятиэтажек.