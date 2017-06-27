Новая газета

29 июня

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В Мосгордуме выступили против референдума о реновации

Общество

Комиссия Мосгордумы по госуправлению выступила против проведения городского референдума о реновации, сообщила газете «Ведомости» глава комиссии Татьяна Портнова.

Она пояснила, что вопросы либо противоречат федеральному закону, либо некорректные. 

Так, «Альянс зеленых» предложил вопрос: «Вы за проведение реновации жилищного фонда в городе Москве в соответствии с законом города Москвы о дополнительных гарантиях <…>?».

По словам Портновой, из вопроса непонятно, должны ли москвичи голосовать за или против самой реновации или вынести решение по поводу городского закона о гарантиях.

Неккоректным в Мосгордуме сочли вопрос о недопустимости голосования по сносу домов в системе «Активный гражданин», поскольку это голосование уже состоялось.

Кроме этого, ответ на вопрос об обращении к президенту с просьбой взять под контроль программу реновации грозит нарушить принцип разделения властей, так как Мосгордума в рамках своих полномочий действует самостоятельно.

Портнова заметила, что повторно предложить вопросы для городского референдума вряд ли получится: Мосгордума уходит на каникулы, а после принятия федерального закона плебисцит будет уже невозможен.

Совет Федерации рассмотрит федеральный закон 28 июня. Напомним, согласно программе реновации, в Москве подлежит сносу около четырех тысяч пятиэтажек. 

Теги:
депутаты, собянин, хрущевки, реновация, пятиэтажки, мосгордума, снос, москва

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