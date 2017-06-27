В Киеве взорвался автомобиль, в результате пострадал мужчина, сообщили РИА Новости в полиции. Инцидент произошел в Соломенском районе.

Корреспондент «112 Укоаина» сообщает с места, что пока гибель человека не подтверждена, точное количество пострадавших также неизвестно.

«Мы видим здесь обломки, разбросанные по всей дороге, рядом стоит автомобиль пожарной службы, ГосЧС, скорая помощь, около десяти патрульных автомобилей. Место трагедии оградили ограничительной лентой. Работают криминалисты», — сообщил он.