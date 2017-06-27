Минпромторг разрешил покупать алкоголь по паспорту болельщика

Министерство промышленности и торговли разрешило продавать алкоголь при предъявлении паспорта болельщика, а также водительского удостоверения. Приказ опубликован на официальный сайте правовой информации.

Также в качестве доказательства возраста покупателя продавцы могут принимать обычный общегражданский паспорт, загранпаспорт, паспорт моряка, вид на жительство, удостоверение беженца и др. Всего в списке 14 документов.

Паспорт болельщика выдается россиянам и иностранцам, у которых есть билеты на спортивные мероприятия, в том числе на Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. В качестве подтверждения возраста в магазинах этот паспорт будет приниматься до конца 2018 года.

Приказ разработан по указанию правительства России. В России запрещена продажа алкоголя лицам младше 18 лет.