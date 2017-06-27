Исаакий разрешил РПЦ проводить в музее большие праздничные богослужения

Епархия Русской православной церкви (РПЦ) в Петербурге попросила руководство музея «Исаакиевский собор» проводить больше праздничных богослужений в главном помещении собора. Об этом Интерфаксу рассказал директор музея Юрий Мудров.

«Мы согласны в той части, что в двунадесятые праздники и праздники собора - скажем, дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского - проводились большие торжественные службы. В этом мы достигли взаимопонимания», — сказал Мудров.

При этом Мудров отметил, что у Исаакия есть и свои планы по посещаемости музея туристами и другие обязательства. Поэтому, слишком большое число парадных богослужений в центральном помещении собора музею неудобны, считает он.

«Без музейной функции в Исаакиевском соборе нельзя. У церкви есть своя функция: говорить о том, что есть добро, как человеку жить, как получить спасение. А мы должны показать чудо творения рук человеческих, уникальность этого. Эти вещи очень взаимосвязаны, поэтому сегодня не надо никаких баррикад», — считает Мудров.

Директор музея также заявил Интерфаксу, что распоряжения о передаче собора в пользование РПЦ, как и соответствующих документов пока нет. По его словам, в случае передачи Исаакия в пользование РПЦ, экспонаты «Исаакиевского собора» перемещать не будут.

«С музейными экспонатами вот как обстоят дела. Львиная доля экспонатов Исаакиевского собора - это иконы, это колонны из полудрагоценных камней и прочие архитектурные элементы, это живопись, скульптурное убранство. Смешно, чтобы кто-либо начал их вывозить. Нет таких людей безумных», — заявил Мудров.

15 июня стало известно, что на должность гендиректора Исаакиевского собора назначен искуствовед Юрий Мудров.

После назначения Мудров заявил, что не считает тему передачи собора РПЦ достойной референдума.

14 марта избирком Петербурга отклонил заявку на проведение референдума по Исаакиевскому собору, однако позже одобрил его проведение.

Ранее в марте 2017 года инициативная группа из 22 человек подала заявку на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Однако власти Петербурга отказались рассматривать этот вопрос.

В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Петербурга Григорий Полтавченко заявил, что собор сохранит музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения.

Андрей Дубровский