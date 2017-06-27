Производители пива предложили сократить время продажи вина и водки
Производители пива предложили сократить время продажи вина и водки, сообщает «Комменсартъ».
По данным издания, они подготовили законопроект, который предусматривает запрет на продажу крепкого алкоголя с 21:00 до 09:00. При этом для пива в законопроекте предлагается сохранить действующие ограничения на продажу в розницу — с 23:00 до 8:00.
Документ также предполагает, что субъекты России вправе устанавливать дополнительные ограничения. Это касается как времени, условий, мест розничной продажи крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции, так и полного их запрета.
Законопроект разработали представители Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции. В него входят крупнейшие пивоваренные компании страны.
При этом производители водки и вина с таким подходом не согласились, отмечает газета.
«Создание каких-то преференций в реализации, например по времени для отдельных видов алкогольной продукции, недопустимо. Правила должны быть одинаковы для всех», — заявил предправления Союза производителей алкогольной продукции (объединяет крупнейшие водочные компании России) Дмитрий Добров.
29 июня документ будет рассмотрен на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева.
Напомним, в России уже пять лет действует запрет на продажу спиртного в ночное время. Также ограничена торговля алкоголя рядом с различными учреждениями, в том числе образовательными, культурными, медицинскими и спортивными.
Кроме этого, действует запрет на продажу алкоголя в нестанционарных торговых точках и павильонах, площадь торгового зала которых меньше установленной законом.
В каждом регионе местные власти сами определяют ограничение времени продажи алкоголя. В некоторых регионах на определенное время вводится полный запрет на продажу спиртного.